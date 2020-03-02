Беспроводная связь 802.11ay для очков AR Apple iPhone 12

Новая беспроводная связь будет ратифицирована к концу 2020 года. Можно использовать для очков AR. iPhone с 802.11ay может устанавливать прямой контакт с другими устройствами.

Беспроводная связь 802.11ay будет использовать частотный диапазон 60 ГГц, а пропускная способность до 44 Гбит/с. 802.11ay не способен проникать сквозь стены, это является большим минусом новой связи. 802.11ay предлагает достаточно высокую пропускную способность и низкую задержку, его можно использовать для отправки данных на дисплеи с высоким разрешением и высокой частотой обновления.

Согласно информации от Apple, AR Glasses должны появится в ближайшее время.