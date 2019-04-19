Беспроводные игровые наушники Rapoo VPRO VM300

Компания Rapoo анонсировала новые игровые беспроводные наушники Rapoo VPRO VM300.

В соответствии со спецификациями, новые наушники Rapoo оснащены технологией aptX, которая, как утверждает компания, предлагает захватывающий игровой процесс - эмуляцию звука, похожее на кино, во время игры. Они имеют конструкцию с двумя батареями и двумя ячейками по 60 мАч, которые рассчитаны на работу до 7 часов активной работы. Наушники также имеют встроенные элементы управления с микрофоном для управления громкой связью, чтобы регулировать громкость, принимать / отклонять телефонные звонки и приостанавливать / воспроизводить музыку. Встроенный Bluetooth v4.1 должен обеспечивать бесперебойную работу с источником звука на расстоянии до 10 метров. Стоимость наушников составляет 43 доллара.