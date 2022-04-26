Беспроводные наушники 1MORE EVO оснащены кодеком Sony LDAC

1MORE выпустила беспроводные наушники EVO. Новинка сочетает в себе размер и форму популярных наушников ColorBuds 2.

EVO использует кодек Sony LDAC Bluetooth, который может обрабатывать 24-битный звук без потерь и сжатия. 1MORE EVO могут похвастаться частотной характеристикой от 20 Гц до 40 кГц, обеспечивая исключительное качество звука. Благодаря поддержке кодека LDAC, EVO обеспечивает скорость декодирования до 990 Кбит/с, обеспечивая полностью обогащенную детализированную звуковую картину и точное воспроизведение музыки. В модели используется знаменитая технология QuietMax, объединяющая микрофоны прямой и обратной связи на каждом из наушников. Наряду с режимом Adaptive ANC пакет 1MORE QuietMax дополнительно поддерживается несколькими вариантами шумоподавления.

Наушники предлагают как 15-минутную быструю зарядку для 4 часов прослушивания музыки, так и поддержку беспроводной зарядки Qi. 1MORE EVO предлагают 28 часов воспроизведения и до 8 часов без подзарядки. 1MORE EVO будет продаваться по цене 170 долларов, поставки начнутся с 10 мая 2022 года. Они будут доступны в черном и белом цветах.