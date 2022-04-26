Беспроводные наушники 1MORE EVO оснащены кодеком Sony LDAC

1MORE выпустила беспроводные наушники EVO. Новинка сочетает в себе размер и форму популярных наушников ColorBuds 2.

EVO использует кодек Sony LDAC Bluetooth, который может обрабатывать 24-битный звук без потерь и сжатия. 1MORE EVO могут похвастаться частотной характеристикой от 20 Гц до 40 кГц, обеспечивая исключительное качество звука. Благодаря поддержке кодека LDAC, EVO обеспечивает скорость декодирования до 990 Кбит/с, обеспечивая полностью обогащенную детализированную звуковую картину и точное воспроизведение музыки. В модели используется знаменитая технология QuietMax, объединяющая микрофоны прямой и обратной связи на каждом из наушников. Наряду с режимом Adaptive ANC пакет 1MORE QuietMax дополнительно поддерживается несколькими вариантами шумоподавления.

Наушники предлагают как 15-минутную быструю зарядку для 4 часов прослушивания музыки, так и поддержку беспроводной зарядки Qi. 1MORE EVO предлагают 28 часов воспроизведения и до 8 часов без подзарядки. 1MORE EVO будет продаваться по цене 170 долларов, поставки начнутся с 10 мая 2022 года. Они будут доступны в черном и белом цветах.
Выпущены беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4E с HarmonyO…
Выпущены беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4E с HarmonyOСегодня были выпущены беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4E с HarmonyOS. Наушники оснащены технологией…
Обзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовь…
Обзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовьТестируемая сегодня игровая гарнитура ориентирована на повседневную эксплуатацию с ПК и игровыми консоля…
Yamaha выпустила беспроводные наушники TW-E5B…
Yamaha выпустила беспроводные наушники TW-E5BYamaha создала и выпустила беспроводные наушники TW-E5B. Наушники предлагают до 8,5 часов прослушивания …
OnePlus представит Bullets Wireless Z2 на своем мероприятии…
OnePlus представит Bullets Wireless Z2 на своем мероприятииСегодня OnePlus, объявила дату когда она представит 10 Pro для мировых рынков. Но оказывается, что телефо…
Анонсированы Honor Watch GS3 и Earbuds 3 Pro…
Анонсированы Honor Watch GS3 и Earbuds 3 ProHonor анонсировала свои флагманские телефоны серии Magic4, но они были не единственными новыми устройства…
Представлены беспроводные наушники Creative Outlier Pro…
Представлены беспроводные наушники Creative Outlier ProКомпания Creative Technology объявила о выпуске беспроводных наушников Creative Outlier Pro. В сочетании …
Trust Gaming выпустила новую беспроводную гарнитуру GXT 391 …
Trust Gaming выпустила новую беспроводную гарнитуру GXT 391 Trust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров сегодня представила легкую беспроводную игровую…
Tin HiFi анонсировала беспроводные наушники P1 Max Planar Ma…
Tin HiFi анонсировала беспроводные наушники P1 Max Planar MaTin HiFi анонсировала беспроводные наушники P1 Max Planar Magnetic. Имея многолетний опыт разработки внут…
Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENCОбзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENC
Обзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушникиОбзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушники
Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игрОбзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игр
Обзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублейОбзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor