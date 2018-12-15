Беспроводные наушники 1More Stylish TWS за 99$

Производитель наушников 1More, известен продукцией, качество которой намного выше их доступной цены. Stylish TWS - это пара беспроводных наушников стоимостью 99 долларов, которые предлагают два с половиной часа воспроизведения от одной зарядки. Это не сравнятся с четырьмя часами, которые вы получаете от каждого заряда AirPods или Jabra Elite 65t. Однако привлекательность наушников 1More всегда заключалась в их качестве звука, которое, как правило, превосходило их ценники.

Новинка отличается компактной металлической конструкцией круглой формы, а ножка динамика слегка наклонена под углом 45 градусов, чтобы они оставались удобными даже после длительного использования. Каждый наушник весит всего шесть граммов, что примерно на два грамма больше, чем у Airpods от Apple.

В комплект входит кейс для хранения со встроенным аккумулятором. Наушники уже доступны для предварительного заказа в черном или золотом цвете.