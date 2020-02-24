Беспроводные наушники AirPods X Generation

Компания Apple готовит новые беспроводные наушники под названием AirPods X Generation.

Такая модель была замечена в базе данных Target. Наушники будут доступны в нескольких цветах и будут стоять в районе 400 долларов.

Это будут наушники премиум-класса. Ещё со слов сотрудников Target, обычно цена в их базе указана точно, а вот название может быть другое. Так что новые наушники вряд ли будут называться AirPods X Generation, но точно будут дорогими. Официальный анонс беспроводных наушников AirPods X Generation уже скоро. Скорее всего в марте месяце со всеми ожидаемыми новинками компаний Apple.