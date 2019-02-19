Компания BoAt выпустила новые портативные беспроводные наушники Airdopes 211 True True вместе с портативным чехлом для зарядки по начальной цене 34 доллара.

Airdopes 211 работает по технологии Bluetooth V4.1, обеспечивая стабильную связь и чистый стереозвук, а также стильный чехол для зарядки емкостью 450 мАч, который способен заряжать оба наушника 3-4 раза, увеличивая общее время работы до 14 часов, при этом каждый наушник способен работать в течение 2,5 часов без подзарядки. В настоящее время продукт доступен на сайте amazon.in и имеет гарантию 1 год.