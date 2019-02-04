Компания Anker выпустила беспроводные наушники Аnker Soundcore Liberty Air.

Наушники имеют материал корпуса с высокими абсорбирующими свойствами по своим физическим свойствам, слой графена уменьшает количество микроскопических искаженных вибраций, возникающих в наушниках в результате падающих звуковых волн. Это свойство позволяет водителю создавать меньшие неэффективные вибрации, которые, уменьшают общее гармоническое искажение. Наушники спроектированы аналогично как AirPods от Apple, они имеют форм-фактор наушников, а не вкладышей.

К другим характеристикам Liberty Air относится класс защиты IPX5 от пота, пыли и брызг, а наличие модуля Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением обеспечивает пять часов воспроизведения без подзарядки.