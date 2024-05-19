Беспроводные наушники Anker Soundcore P30i оценены в 50 долларов

Китайский производитель Anker Innovations пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью Soundcore P30i, которая уже доступна для покупки на американском рынке по цене в 50 долларов. Новинка характеризуется 10-мм динамическими излучателями, активной системой шумоподавления (ANC) с четырьмя микрофонами, эффективностью до 42 дБ и «прозрачным» режимом, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного сопряжения с несколькими гаджетами, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, автономностью до 10 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра.

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