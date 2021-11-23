Беспроводные наушники Baseus W11 оценены в $36

Бренд Baseus пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью W11, которая, среди прочего, может похвастаться поддержкой беспроводной зарядки. Новинка характеризуется индукционной беспроводной Qi-зарядкой (соответствующий адаптер питания не входит в комплект поставки), корректным воспроизведением басов, задержкой сигнала 0,06, поддержкой быстрой проводной зарядки, автономностью до 6 часов воспроизведения и до 24 часов с учетом футляра, интерфейсом USB Type-C, приложением Baseus App для быстрого поиска наушников, просмотра состояния аккумулятора, персонализации команд и других функций. Цена наушников составляет 36 долларов.