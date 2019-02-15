Беспроводные наушники Beats Studio3 теперь в шести цветах команды NBA

Beats представили новую коллекцию наушников Studio3, одетые в цвета шести команд NBA: Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз, Хьюстон Рокетс, Лос-Анджелес, Филадельфия 76ers и Торонто Рэпторс. Монограммы логотипа команды покрывают практически всю поверхность и дополняются серебряными или золотыми вставками на металлических складных петлях.

Технические характеристики не изменились, наушники оснащены микросхемой Apple W1, системой Pure Adaptive с шумоподавлением, встроенными элементами управления, использованием Siri при подключении к устройству iOS, технологией быстрой зарядки и аккумулятором до 22 часов.

Наушники Beats Studio3 NBA Collection в настоящее время доступна только у Apple за 350 долларов.