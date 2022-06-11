Беспроводные наушники Belkin SoundForm Nano разработаны для детей

Компания Belkin представила беспроводные наушники SoundForm Nano, которые были разработаны специально для детей.

Беспроводные наушники-вкладыши Belkin SoundForm Nano обеспечивают комфорт и безопасность для детей. Они поддерживают громкость ниже порога 85 дБ, что снижает риск повреждения слуха.

Наушники оснащены 6-миллиметровыми динамическими драйверами в каждом наушнике и предлагают до 24 часов воспроизведения с зарядным чехлом. Они имеет рейтинг IPX5 для защиты от брызг и воды. В комплекте есть набор ушных вкладышей, для удобства детей.

SoundForm Nano появятся в продаже в конце июня по цене 49,99 долларов.
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