Беспроводные наушники Bose QuietComfort 45 оценены в $330

Компания Bose пополнила ассортимент накладных беспроводных наушников моделью QuietComfort 45, которая появится в продаже 23 сентября по цене в 330 долларов. Новинка характеризуется двумя режимами активного шумоподавления, длительностью автономной работы до 24 часов на одном заряде от аккумулятора, временем на полную подзарядку 2,5 часа и 15 минут для трёх часов прослушивания музыки, поддержкой Bluetooth 5.1 с радиусом действия 9 метров, поддержкой работы в проводном режиме посредством 3,5-мм коннектора, массивом микрофонов, интерфейсом USB Type-C и кнопками на чашках. Расцветок две: черная и белая.

Комментарии и отзывы Bose QuietComfort 45
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