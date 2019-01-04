Беспроводные наушники Creative SXFI Air стали доступны для предварительного заказа

Creative SXFI AIR - это флагманские наушники Super X-Fi, которые работают как с Bluetooth, так и с USB-подключениями.

Сопутствующее мобильное приложение позволяет пользователям настраивать свои профили прослушивания, так же как и автономный усилитель. Несмотря на то, что он уже отлично работает с источником звука, устройство для чтения карт памяти microSD позволяет использовать его отдельно с аудиофайлами MP3, WMA, WAV и FLAC.

Наушники изготовлены из сетчатой ​​ткани с дышащими накладками из пенопласта с эффектом памяти, которые соответствуют вашей голове, улучшают качество ношения с течением времени, а сенсорные амбушюры дают вам удобный способ переключать треки и регулировать громкость, не вынимая телефон.

Серия Creative SXFI AIR представлена ​​в демонстрационном люксе Creative на CES 2019, который расположен в венецианском конференц-зале 2701-2703 с 8 по 11 января 2019 года. SXFI Air уже доступен для предварительного заказа по цене 219 долларов США на сайте Creative.