Беспроводные наушники Digma TWS-16 представлены в России

Компания Digma, производитель цифровых устройств, представляет доступную модель беспроводных наушников - TWS-16.

Новинка представлена в черном цвете и весит всего 43 грамма. Новая модель выполнена в строгом дизайне, что придает ей классический облик. На лицевой стороне кейса наушников установлен LED-дисплей, который сообщает об уровне заряда наушников. Таким образом, пользователь сможет контролировать время работы гарнитуры до следующей зарядки.

Объем аккумулятора в кейсе составляет 450 мАч, что гарантирует работу наушников до 4 часов на одном заряде. Полное время зарядки осуществляется в течение 2-х часов. Наушники TWS-16 оснащены 10-мм драйверами, выдающими громкий и чистый звук. Частотный диапазон наушников находится в пределе от 20 Гц до 20 кГц, а чувствительность микрофона составляет 40 дБ.

Новинка подключается к устройству через Bluetooth 5.0 на максимальном расстоянии до 10 метров, что делает их совместимыми с широким спектром устройств: со смартфонами, ноутбуками, телевизорами и другими. Сами наушники плотно фиксируются в ушной раковине, а их эргономичная форма и небольшой вес позволяет использовать гарнитуру в течение длительного времени. На наушниках предусмотрено управление при помощи сенсорных кнопок: можно принимать и завершать вызовы, а также переключать треки. Габариты устройства составляют 65 х 55 х 22 мм, а вес — 43 гр.

Помимо описанной модели компанией Digma также представлены наушники TWS-12. Они во многом схожи с моделью TWS-16, однако время их автономной работы еще больше — до 6 часов, кейс еще компактнее, а версия Bluetooth новее — 5.1. В отличие от черных наушников TWS-16, модель TWS-12 исполнена в белом цвете. Наушники TWS-12 поставляются с Bluetooth версии 5.1, рабочий диапазон составляет 10 метров. Кейс наушников имеет еще меньшие габариты — 63 х 45 х 22 мм, при весе 36 гр вместе с вкладышами. В отличие от черных наушников TWS-16, модель TWS-12 исполнена в белом цвете.

Новинки уже поступили в продажу в России.

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