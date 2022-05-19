Беспроводные наушники Dizo Dash обеспечивают до 30 часов воспроизведения музыки

В Индии были запущены беспроводные наушники Dizo Wireless Dash с шейным ободом. Они являются частью экосистемы realme Techlife и могут быть синхронизированы с приложением realme Link. Наушники оснащены драйверами диаметром 11,2 мм с функцией Bass Boost+. Новинка обеспечивает до 30 часов воспроизведения без подзарядки. По заявлению компании, его функция Blink Charge может добавить до 10 часов времени воспроизведения с 10-минутной зарядкой. Есть несколько других функций, в том числе шумоподавление (ENC) и специальный игровой режим с малой задержкой.

Dizo Dash представлены в цветовом исполнении Classic Black, Dynamic Green и Electric Blue. Наушники имеют дизайн с кевларовой текстурой. Они разработаны с учетом защиты от брызг воды и пота по стандарту IPX4.

Наушники Dizo Wireless Dash продаются по цене 1599 рупий (20 долларов).
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