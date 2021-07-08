Беспроводные наушники Edifier Neobuds Pro доступны для предварительного заказа

Edifier представила беспроводные наушники Neobuds Pro.

NeoBuds Pro - первые наушники True Wireless Stereo, получившие сертификат Hi-Res Audio. NeoBuds Pro достигают частотной характеристики 40 кГц, обеспечивая высочайшее студийное качество звука.

В наушниках используется инновационная технология активного шумоподавления (ANC), которая устраняет окружающий шум до 42 дБ. В Neobuds Pro встроено шесть микрофонов, по три на наушник для обеспечения кристально чистого разговора. NeoBuds Pro может поддерживать уровень очистки до 99,8%, обеспечивая здоровье ушей.

NeoBuds Pro имеют сертификат IP54 для максимальной прочности и защиты. С помощью приложения Edifier, пользователь может настроить разные режимы звука, эквалайзер и другие параметры. Автономность наушников достигает 24 часов. Наушники поставляются в фирменном чехле с матовой алюминиевой панелью.

Наушники Edifier Neobuds Pro доступны для предварительного заказа, цена составляет 99 долларов.
Комментарии и отзывы Edifier Neobuds Pro
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