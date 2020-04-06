Беспроводные наушники Edifier TWS1 доступны в новых цветах

Компания Edifier освежила серию наушников TWS1. Наушники используют Bluetooth подключение. Они уже доступны по цене 3000 рублей.

Изначально серия TWS1 предлагала только черный и белый цвет. Компания обновила серию, добавив бледно-розовый, темно-синий и мятно-зеленый цвета. Наушники предлагают до 8 часов использования.

Производитель использовал высококачественные материалы. Наушники оснащены 6 мм биодиафрагменными блоками, обеспечивающие четкий звук с технологией Qualcomm TrueWireless Stereo Plus. Прочный материал изготовления защищает наушники от царапин и падений.