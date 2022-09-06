Беспроводные наушники Edifier W240TN оценены в $80

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников (TWS) погружного типа моделью W240TN, которая выйдет в черной и белой расцветках по цене в 80 долларов. Новинка характеризуется двойными динамиками с 10-мм и 6-мм излучателями, которые ответственны за низкие и за чистые верхние частоты соответственно, системой активного шумоподавления ANC (Active Noise Cancellation), режимом Ambient Sound Mode, технологией AI DNN Call Noise Cancellation, поддержкой Bluetooth 5.3, игровым режимом с задержкой передачи сигнала 80 мс, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, автономностью до 7 часов с включенным шумоподавлением и 8,5 часа без него, а также поддержкой быстрой зарядки.