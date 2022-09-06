Беспроводные наушники Edifier W240TN оценены в $80

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников (TWS) погружного типа моделью W240TN, которая выйдет в черной и белой расцветках по цене в 80 долларов. Новинка характеризуется двойными динамиками с 10-мм и 6-мм излучателями, которые ответственны за низкие и за чистые верхние частоты соответственно, системой активного шумоподавления ANC (Active Noise Cancellation), режимом Ambient Sound Mode, технологией AI DNN Call Noise Cancellation, поддержкой Bluetooth 5.3, игровым режимом с задержкой передачи сигнала 80 мс, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, автономностью до 7 часов с включенным шумоподавлением и 8,5 часа без него, а также поддержкой быстрой зарядки.

JBL представила наушники Tour Pro 2…
Несмотря на то, что семейство AirPods от Apple открыло другим производителям возможность представить свои…
Cooler Master представила игровую гарнитуру CH331…
Компания Cooler Master представила новую гарнитуру CH331. …
Анонсирована беспроводная гарнитура Sennheiser Momentum 4 Wi…
Компания Sennheiser готовится к запуску беспроводных наушников Momentum 4 Wireless. …
Беспроводные наушники Belkin SoundForm Nano разработаны для …
Компания Belkin представила беспроводные наушники SoundForm Nano, которые были разработаны специально для…
Anker выпустила наушники для фитнеса Soundcore Sport X10…
Компания Anker выпустила наушники Soundcore Sport X10. Они имеют рейтинг IPX7 для защиты от пота и воды, …
NACON представила новые гарнитуры для заядлых геймеров…
Буквально сегодня на мероприятии NACON Connect мы узнали, что скоро появится новое оборудование компании,…
Beyerdynamic представила наушники Free Byrd…
Beyerdynamic присоединяется к множеству компаний, которые производят действительно беспроводные наушники.…
Nacon анонсировала новую серию игровых гарнитур RIG PRO…
Производитель игровой периферии Nacon анонсировал новую серию игровых гарнитур RIG PRO. Линейка представл…
Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном
Обзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX AdaptiveОбзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX Adaptive
Обзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речиОбзор Xiaodu Du Smart Buds Pro. Беспроводные наушники с ANC и распознаванием речи
Обзор GMNG HS-L570G. Недорогие и добротные игровые наушникиОбзор GMNG HS-L570G. Недорогие и добротные игровые наушники
Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANCОбзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor