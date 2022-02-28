Беспроводные наушники HONOR Earbuds 3 Pro получили термометр

Компания HONOR представила полностью беспроводные наушники Earbuds 3 Pro, которые оценены в 200 евро. Новинку оснастили системой активного шумоподавления с функциями ИИ, датчиком температуры тела с отслеживанием в режиме реального времени, корпусом с защитой от пыли и влаги согласно степени IP54, 11-мм динамическим и пьезоэлектрическим керамическим драйверами, временем автономной работы до 6 часов, кейсом с поддержкой быстрой зарядки, который способен восполнить заряд до 65 % всего за 10 минут. Наушники выйдут в черной и белой расцветках.

Комментарии и отзывы HONOR Earbuds 3 Pro
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