Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 оценены в $180

Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников открытого типа моделью FreeClip 2, которая получила конструкцию с гибким C-образным мостиком из жидкого силикона и металла с эффектом памяти.

Новинка также характеризуется массой 5,1 грамма, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP57, 10,8-мм динамиками с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, фирменным AI-процессором третьего поколения, поддержкой направленного звука, пространственного аудио, адаптивной регулировки громкости, системой шумоподавления на базе трёх микрофонов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, поддержкой кодека L2HC, автономностью до 9 часов или до 38 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки и переводом в режиме реального времени. Часы появятся в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 180 долларов.