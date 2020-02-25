Беспроводные наушники Honor Magic Earbuds

На презентации компания Honor представила беспроводные наушники Magic Earbuds.

Наушники Honor Magic Earbuds оснащены 10-мм драйверами, тремя микрофонами и системой активного шумоподавления.

Также новинка получили поддержку Bluetooth версий 5.0.

Наушники Honor Magic Earbuds удобно и надежно фиксируются внутри уха и не выпадут во время бега или интенсивной тренировки.

На корпусе наушников есть сенсорные панели для управления. Внутри наушников установлены аккумуляторы ёмкостью на 37 мАч, емкость батареи зарядного футляра еще 410 мАч.

Этого хватит на 13 часов прослушивания музыки.

Наушники Honor Magic Earbuds будут доступны в двух расцветках: Pearl White и Robin Egg Blue. А продаваться будут за 130 евро.