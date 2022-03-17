Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4E оценены в $110

Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников (TWS) моделью FreeBuds 4E, которая станет доступна для покупки уже 24 марта по цене в 110 долларов. Новинку оснастили 14,3-мм динамическими излучателями, поддержкой Bluetooth 5.2, функцией одновременного сопряжения с двумя гаджетами, гибридной системой активного шумоподавления, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, сенсорным управлением, габаритами 41,4:16,8:18,5 мм и массой 4,1 грамма, автономностью до 2,5 часа со включенным шумоподавлением, разъемом USB Type-C и поддержкой быстрой зарядки.