Беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 2 оценены в 199 евро

Компания Huawei представила новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 2 для международного рынка. В разработке наушников приняла участие французская компания Devialet, специализирующейся на производстве аудиотехники.

Huawei FreeBuds Pro 2 оснащены системой активного шумоподавления до 47 дБ. Наушники защищены от влаги (IP54) и пыли. С зарядным кейсом время автономной работы наушников достигает 30 часов. Одной зарядки хватит на 4 часа работы с шумоподавлением и на 6,5 часов без шумоподавления. Частотный диапазон наушников составляет от 14 Гц до 48 кГц.

Каждый наушник оснащен тремя микрофонами для четкой речи.

Наушники Huawei FreeBuds Pro 2 представлены в трех цветах по цене 199 евро. Оформившие предзаказ получают смарт-браслет Huawei Band 7. Открытые продажи Huawei FreeBuds Pro 2 начнутся 11 июля.

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