Беспроводные наушники Itel S9 Pro оценили в 10 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Itel S9 Pro, которая оценена на дебютном индийском рынке всего в 800 индийских рупий или около 10 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкций с 10-мм низкочастотными драйверами, системой шумоподавления (ENC), автономностью до 40 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут заряда хватит на 100 минут воспроизведения музыки), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, режимом сверхнизкой задержки 45 мс, сенсорным управлением, интерфейсом USB Type-C для зарядки, а также синей и черной расцветками. Появятся ли наушники в международной продаже, пока не уточняется.