Беспроводные наушники Itel S9 Star оценили в 10 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью S9 Star, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 10 долларов. Новинка характеризуется 10-миллиметровыми динамическими драйверами, технологией шумоподавления AI ENC для снижения фонового шума во время голосовых вызовов, батареей ёмкостью 28 мАч, зарядным футляром с аккумулятором ёмкостью 400 мАч и интерфейсом USB Type-C, защитой от воды и пота в соответствии со степенью IPX5, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также черной, синей и коричневой расцветками корпуса. Когда наушники появятся в других странах, пока не сообщается.

Наушники Realme Buds Air7 появились в российской продаже…
Компания Realme выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Buds Air7, которые доступны в черной…
Представлены флагманские наушники Audio-Technica ATH-TWX9MK2…
Компания Audio-Technica объявила о выпуске флагманских беспроводных наушников ATH-TWX9MK2, которые оценен…
Наушники HONOR Earbuds 4i оценили в 35 долларов…
Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds 4i, которая основана на 11-мм…
Обзор Defender Fury. Недорогие игровые наушники…
Сегодня у нас классические игровые наушники Defender Fury накладного типа с подвижным микрофоном, мягкими…
Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z3 оценили в …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Bullets Wireless Z3…
Наушники Realme Buds T200 Lite оценили в 1700 рублей …
Компания Realme выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Realme Buds T200x и Buds T200 Lite, …
Глобальную версию наушников OnePlus Buds 4 представят 8 июля…
Компания OnePlus объявила, что международный релиз беспроводных наушников Buds 4 состоится 8 июля. В Кита…
Беспроводные наушники Edifier Doo Ace оценили в $32…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Doo Ace, которая основана на 32-мм …
Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2
Игровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 RenegadeИгровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 Renegade
Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16
Наушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PROНаушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PRO
Беспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFIБеспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFI
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor