Беспроводные наушники Itel S9 Star оценили в 10 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью S9 Star, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 10 долларов. Новинка характеризуется 10-миллиметровыми динамическими драйверами, технологией шумоподавления AI ENC для снижения фонового шума во время голосовых вызовов, батареей ёмкостью 28 мАч, зарядным футляром с аккумулятором ёмкостью 400 мАч и интерфейсом USB Type-C, защитой от воды и пота в соответствии со степенью IPX5, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также черной, синей и коричневой расцветками корпуса. Когда наушники появятся в других странах, пока не сообщается.