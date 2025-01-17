Беспроводные наушники Itel S9 Ultra оценили в 10 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью S9 Ultra, которая уже доступна для покупки на дебютном индийском рынке в эквивалент 10 долларов. Новинка характеризуется 10-мм драйверами с поддержкой объемного звука на 360 градусов, системой интеллектуального шумоподавления (ENC) с двумя микрофонами для ликвидации шума окружающей среды во время телефонных разговоров, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3я, защитой от пота и брызг в соответствии со степенью IPX5, автономностью до 30 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки через интерфейс USB Type-C и двухцветным дизайном корпуса с перламутровым покрытием.

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