Швейцарский производитель JAYS выпустил новые беспроводные наушники JAYS m-Six Wireless.

Они используют тонкий шейный ободок вместо шейного ремешка. JAYS m-Six Wireless оснащены 6-миллиметровыми динамиками которые использует технологию Bluetooth 5.0 с кодеком Qualcomm aptX Low Latency для подключения, тем самым улучшая простоту подключения, дальность и задержку передачи звука, что позволяет осуществлять беспроводную передачу звука высокого разрешения. Как утверждает производитель, аккумулятора хватит на пять часов прослушивания музыки. Стоимость наушников составляет 112 долларов.