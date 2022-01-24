Беспроводные наушники Kaibo Flex с костной проводимостью из титанового сплава

Компания Kaibo Audio представила новые беспроводные наушники Kaibo Flex с костной проводимостью из титанового сплава. Уникальная технология, реализованная в наушниках с костной проводимостью, позволяет вам слышать окружающий мир, одновременно наслаждаясь любимой музыкой.

Наушники Kaibo Flex позволяют принимать звонки и поддерживают такие приложения как Microsoft Teams, Google Meet, Apple FaceTime и Zoom. Наушники были разработаны, чтобы надежно оставаться на месте, независимо от того, сидите ли вы в офисе или бегаете, благодаря корпусу из титанового сплава и степени защиты IP55. Технология костной проводимости (BCT) работает, посылая звуковые колебания во внутреннее ухо через кость, а не через слуховой проход.

Наушники Kaibo Flex способны обеспечить до 40 часов воспроизведения без подзарядки. Kaibo Flex также предлагает два удобных варианта быстрой зарядки: 5-минутная быстрая зарядка дает вам целый час работы от аккумулятора, а 45-минутная зарядка дает вам еще 6 часов прослушивания.

Комментарии и отзывы Kaibo Flex
Представлены наушники Nothing Ear в черном цвете…
Представлены наушники Nothing Ear в черном цветеЛондонский бренд Nothing от Карла Пея представила новую версию своих наушников Nothing Ear - черное издан…
Обзор Creative ChatMax HS-720 V2. Разговорная гарнитура для …
Обзор Creative ChatMax HS-720 V2. Разговорная гарнитура для Удаленная работа и учеба сейчас выбираются не только из-за ограничений, но и в целом предоставляют в ряде…
Новые наушники OneOdio Pro 10 предлагают высокое качество зв…
Новые наушники OneOdio Pro 10 предлагают высокое качество звOneOdio — многообещающий бренд в аудиоиндустрии, известный тем, что предлагает высококачественные наушник…
Беспроводные наушники Denon AH-C830NCW и Denon AH-C630W…
Беспроводные наушники Denon AH-C830NCW и Denon AH-C630WКомпания Denon выпустила два новых беспроводных наушника с шумоподавлением Denon AH-C830NCW Denon AH-C630…
Беспроводные наушники Shure AONIC FREE…
Беспроводные наушники Shure AONIC FREEShure объявила о выпуске своих новых беспроводных наушников Shure AONIC FREE. …
Sony представила обновленные версии WF-1000XM4, WH-1000XM4 и…
Sony представила обновленные версии WF-1000XM4, WH-1000XM4 иТехнический гигант Sony добавил новую коллекцию устройств Spider-Man No Way Home. Существуют специальные …
DeepCool представляет механическую клавиатуру KG722 65% …
DeepCool представляет механическую клавиатуру KG722 65% DeepCool анонсировала, механическую игровую клавиатуру KG722 формата 65%. Клавиатура имеет компактные раз…
SteelSeries Arctis 7 обновились до USB Type-C…
SteelSeries Arctis 7 обновились до USB Type-CМногие зарубежные и российские издания рекомендуют SteelSeries Arctis 7 как одну из лучших игровых гарнит…
Обзор Sony PULSE 3D. Беспроводные наушники для некстген Обзор Sony PULSE 3D. Беспроводные наушники для некстген
Обзор ZONE 51 STASIS. Игровые наушники с 7.1 и подсветкойОбзор ZONE 51 STASIS. Игровые наушники с 7.1 и подсветкой
Обзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGBОбзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGB
Обзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от водыОбзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от воды
Обзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor