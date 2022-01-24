Беспроводные наушники Kaibo Flex с костной проводимостью из титанового сплава

Компания Kaibo Audio представила новые беспроводные наушники Kaibo Flex с костной проводимостью из титанового сплава. Уникальная технология, реализованная в наушниках с костной проводимостью, позволяет вам слышать окружающий мир, одновременно наслаждаясь любимой музыкой.

Наушники Kaibo Flex позволяют принимать звонки и поддерживают такие приложения как Microsoft Teams, Google Meet, Apple FaceTime и Zoom. Наушники были разработаны, чтобы надежно оставаться на месте, независимо от того, сидите ли вы в офисе или бегаете, благодаря корпусу из титанового сплава и степени защиты IP55. Технология костной проводимости (BCT) работает, посылая звуковые колебания во внутреннее ухо через кость, а не через слуховой проход.

Наушники Kaibo Flex способны обеспечить до 40 часов воспроизведения без подзарядки. Kaibo Flex также предлагает два удобных варианта быстрой зарядки: 5-минутная быстрая зарядка дает вам целый час работы от аккумулятора, а 45-минутная зарядка дает вам еще 6 часов прослушивания.