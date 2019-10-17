Беспроводные наушники Master & Dynamic MW07 Go с 10 часовой автономностью за $ 200

Новые беспроводные наушники MW07 GO от Master & Dynamic - это урезанная версия аудиофилов MW07 Plus, не имеющая активного шумоподавления и режима окружающего звука, которые есть у их более дорогих моделей этой марки.

Большие 10-миллиметровые драйверы Beryllium позаботятся о чистом звуке, а соединение Bluetooth 5.0 обеспечивает более простое сопряжение и более стабильную беспроводную связь.

Наушники созданы для тренировок из прочного композитного материала, используемого в спортивных очках, и теперь обладает водостойкостью класса IPX6. Быстро заряжающаяся батарея способна дать 5 часов прослушивания всего за 15 минут зарядки, а всего за 40 минут можно получить 10 часов воспроизведения. Защитный чехол обеспечивает еще 12 часов автономной работы и может зарядить наушники до 50% за 15 мин.

Master & Dynamic MW07 GO доступны в Flame Red, Electric Blue, Jet Black и Stone Grey. Продажи стартуют 24 октября по рекомендованной стоимости в $ 200.