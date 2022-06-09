Беспроводные наушники Mivi DuoPods F40 обеспечивают до 50 часов автономности

Компания Mivi расширяет ассортимент аксессуаров представив новые беспроводные наушники Mivi DuoPods F40.

Mivi DuoPods F40 оснащены 13-мм драйверами и обеспечивает до 50 часов воспроизведения с зарядным чехлом. Новые наушники обеспечивают самое чистое звучание. В модели реализована технология шумоподавление окружающей среды (ENC), подключение Bluetooth 5.1 и сенсорное управление для вызовов. Есть поддержка голосовых помощников, таких как Siri, Alexa и Google Assistant.

Наушники Mivi DuoPods F40 имеют рейтинг IPX4, что обеспечивает защиту от воды и пота. Емкость аккумулятора составляет 500 мАч.

Mivi DuoPods F40 предлагается в пяти цветовых вариантах: черный, белый, синий, серый и зеленый.

Цена Mivi DuoPods F40 в Индии составляет 999 рупий (13 долларов).