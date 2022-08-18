Беспроводные наушники Mivi DuoPods F50 предлагают до 50 часов воспроизведения аудио

Бренд Mivi выпустила новые TWS-наушники DuoPods F50.

Duopods F50 поставляются с 13-мм электродинамическими драйверами для воспроизведения высоких басов. Наушники обеспечивают до 50 часов воспроизведения с зарядным кейсом. Зарядный кейс имеет порт Type-C с поддержкой быстрой зарядки. В наушники встроены два очень мощных MEMS-микрофона, которые обеспечивают кристально чистое звучание звонков. Наушники защищены от пота и воды по стандарту IPX4. Реализована поддержка кодеков AAC и SBC. Другие функции включают Bluetooth 5.1.

Mivi DuoPods F50 доступны в черном, белом, розовом и синем цветах. Стоимость составляет 13 евро.