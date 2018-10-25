Беспроводные наушники Mobvoi TicPods Free поступили в продажу

Наушники нельзя назвать новыми. TicPods Free ещё в прошлом году вышли на Kickstarter, как альтернатива Apple AirPods. Они поддерживают работу с голосовыми ассистентами Google и Apple. Их оснастили защитой от воды и пыли по стандарту IP5X. Кроме этого, наушники проработают до 20 часов.

Как и AirPods, в TicPods Free есть свои особенности. Например, задержав палец на правом наушнике, можно вызвать голосового помощника или при открытии чехла для зарядки, гарнитура автоматически подключается к смартфону. Кроме этого, через них можно управлять «умным» домом с помощью голоса. Эта функция работает также, как и на смарт-колонках Google Home. TicPods Free уже поступили в продажу по цене в $120 в двух цветах Navy и Lava. Но в ноябре появится ещё одна расцветка — Ice.