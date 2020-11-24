Беспроводные наушники Nokia Pro True P3802A доступны в Китае

Компания Nokia подтвердила свое лицензионное соглашение с китайской RichGo, и в рамках этого компания выпустила новые наушники Pro True Wireless Earphones и P3802A под брендом Nokia в Китае.

Наушники Nokia Pro True P3802A такие же, как и исходная модель Pro True Wireless Earphones. Единственное отличие, похоже, заключается в поддержке функции активного шумоподавления. Nokia Pro True P3802A оснащены системой с шестью микрофонами, которая, как утверждается самой компании, улучшает четкость речи и устраняет нежелательный фоновый шум для кристально чистых разговоров. Также наушники оснащены 12,5-миллиметровым динамическим драйвером, который усиливает низкие частоты, а композитная диафрагма обеспечивает более детальный звук. Это обеспечивает чистый, но сбалансированный звук, который воспроизводится на любой громкости, обеспечивая захватывающее впечатление от прослушивания.

В наушниках есть поддержка голосовых команд для запуска приложений, таких как Google Assistant и Siri. Ещё наушники Nokia P3802A имеют степень защиты IPX5, что делает их устойчивыми к пыли и поту. Они питаются от аккумулятора емкостью 720 мАч, который обещает обеспечить 35 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Устройство доступно для покупки в Китае по цене 75 долларов.