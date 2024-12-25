Беспроводные наушники Nubia LiveClip оценили в 13 долларов

Китайский бренд Nubia пополнил ассортимент беспроводных наушников бюджетной моделью LiveClip, которая оценена на родном для производителя рынке в 99 юаней или примерно 13 долларов. Новинка характеризуется открытой конструкцией из двух элементов, 10-миллиметровыми динамическими драйверами, массой одного наушника 4,5 грамма, временем автономной работы до 5 часов или до 20 часов с учетом зарядного кейса, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и портом USB Type C для зарядки футляра. О наличии системы шумоподавления ничего не сообщается, но при такой низкой цене на нее рассчитывать не стоит.

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