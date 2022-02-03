Беспроводные наушники OPPO Enco M32

Компания OPPO подтвердила, что обновит линейку Enco M32, представив новый вариант цвета для бюджетных наушников. Тизер, выпущенный компанией сегодня, показывает, что Enco M32 получит новый вариант зеленого цвета и будет запущен 4 февраля.

OPPO впервые выпустила беспроводные наушники Enco M32 в январе 2022 года, они были доступны в одном черном цвете и продавались исключительно на Amazon India. Новый вариант зеленого цвета будет продаваться исключительно на Flipkart за 24 доллара. Enco M32 имеет дизайн наушников-вкладышей, но с новым стилем ушных крыльев. Он поставляется с поддержкой быстрой зарядки, которая, как утверждается, способна обеспечить до 20 часов автономной работы при зарядке всего за 10 минут. OPPO Enco M32 поставляется с 10-миллиметровыми динамическими драйверами, а также с независимой конструкцией резонатора для мощных басов. Устройство имеет легкий дизайн, весит всего 33 г. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, сопряжение с двумя устройствами и имеет рейтинг водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP55. Enco M32 заряжается через порт USB-C, при этом полная зарядка выполняется всего за 35 минут. Аккумулятор может работать до 28 часов при стабильном воспроизведении музыки.