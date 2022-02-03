Беспроводные наушники OPPO Enco M32

OPPO впервые выпустила беспроводные наушники Enco M32 в январе 2022 года, они были доступны в одном черном цвете и продавались исключительно на Amazon India. Новый вариант зеленого цвета будет продаваться исключительно на Flipkart за 24 доллара. Enco M32 имеет дизайн наушников-вкладышей, но с новым стилем ушных крыльев. Он поставляется с поддержкой быстрой зарядки, которая, как утверждается, способна обеспечить до 20 часов автономной работы при зарядке всего за 10 минут. OPPO Enco M32 поставляется с 10-миллиметровыми динамическими драйверами, а также с независимой конструкцией резонатора для мощных басов. Устройство имеет легкий дизайн, весит всего 33 г. Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, сопряжение с двумя устройствами и имеет рейтинг водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP55. Enco M32 заряжается через порт USB-C, при этом полная зарядка выполняется всего за 35 минут. Аккумулятор может работать до 28 часов при стабильном воспроизведении музыки.