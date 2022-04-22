Беспроводные наушники OnePlus Buds N оценены в $30

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных TWS-наушников моделью OnePlus Buds N, которые появятся в китайской продаже 26 апреля по цене в 30 долларов. Новинка получила 12,4-мм низкочастотные динамические излучатели с поддержкой Dolby Atmos, настраиваемый эквалайзер и двойной микрофон с шумоподавлением. Наушники также характеризуются защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, поддержкой Bluetooth 5.2 с задержкой передачи сигнала в пределах 94 мс, сенсорным управлением, автономностью с футляром до 30 часов и поддержкой быстрой зарядки, которая позволит за 10 минут восполнить заряд для 5-часового прослушивания музыки.