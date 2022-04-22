Беспроводные наушники OnePlus Buds N оценены в $30

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных TWS-наушников моделью OnePlus Buds N, которые появятся в китайской продаже 26 апреля по цене в 30 долларов. Новинка получила 12,4-мм низкочастотные динамические излучатели с поддержкой Dolby Atmos, настраиваемый эквалайзер и двойной микрофон с шумоподавлением. Наушники также характеризуются защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, поддержкой Bluetooth 5.2 с задержкой передачи сигнала в пределах 94 мс, сенсорным управлением, автономностью с футляром до 30 часов и поддержкой быстрой зарядки, которая позволит за 10 минут восполнить заряд для 5-часового прослушивания музыки.

Выпущены беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным обод…
Выпущены беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным ободВыпущены новые беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным ободом и возможностью подключения двух устр…
Представлены беспроводные наушники Boult Audio AirBass Z1 TW…
Представлены беспроводные наушники Boult Audio AirBass Z1 TWСегодня были выпущены новые беспроводные стереонаушники Boult Audio AirBass Z1 (TWS). Последнее дополнени…
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажу…
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажуЯпонский бренд Hi-Fi-аудио final объявил о выпуске беспроводных наушников final ZE3000. …
Обзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых нау…
Обзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых науВ центре внимания сегодня недорогая игровая гарнитура Creative Sound BlasterX H3. В ней производитель смо…
Thermaltake представила беспроводную игровую гарнитуру ARGEN…
Thermaltake представила беспроводную игровую гарнитуру ARGENКомпания Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов, систем охлаждения и игровых периферийных устрой…
1MORE выпустила беспроводные наушники PistonBuds Pro с техно…
1MORE выпустила беспроводные наушники PistonBuds Pro с техно1MORE, глобальная компания по производству акустических систем премиум-класса, представила новое дополнен…
Представлены беспроводные наушники Buds 3T Pro…
Представлены беспроводные наушники Buds 3T ProСегодня Xiaomi представила беспроводные наушники Buds 3T Pro. Xiaomi Buds 3T Pro имеют функцию шумоподавл…
Беспроводные наушники Realme Buds Q2s будут анонсированы вме…
Беспроводные наушники Realme Buds Q2s будут анонсированы вмеОжидается, что Realme GT Neo 3 скоро дебютирует в Индии. Сообщается, что помимо нового флагманского смарт…
Обзор Tecno Hipods H2. Недорогие TWS-наушникиОбзор Tecno Hipods H2. Недорогие TWS-наушники
Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном
Обзор JBL TOUR PRO+ TWS. Технологичные беспроводные наушники с мощным басомОбзор JBL TOUR PRO+ TWS. Технологичные беспроводные наушники с мощным басом
Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублейОбзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor