Беспроводные наушники OnePlus Buds Z2 оценен в $100

Компания OnePlus представила глобальную версию беспроводных наушников Buds Z2, которые уже доступны в Китае. Новинка характеризуется модулями-вкладышами с 11-мм динамическими излучателями, которые были специально оптимизированы для глубоких низких частот, поддержкой Dolby Atmos и беспроводной связи Bluetooth 5.2, системой активного шумоподавления ANC, эффективность которой оценивается производителем в 40 дБ, режимом Transparency Mode для возможности слышать некоторые звуки, временем автономной работы в пять часов с шумоподавлением и семь часов без него, функцией быстрой зарядки, шестью микрофонами, защитой от пота и влаги в соответствии со степенью IP55 и минимальной задержкой сигнала 94 мс. Наушники доступны в черной и белой расцветках по цене в 100 евро.

Комментарии и отзывы OnePlus Buds Z2
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