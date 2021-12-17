Беспроводные наушники OnePlus Buds Z2 оценен в $100

Компания OnePlus представила глобальную версию беспроводных наушников Buds Z2, которые уже доступны в Китае. Новинка характеризуется модулями-вкладышами с 11-мм динамическими излучателями, которые были специально оптимизированы для глубоких низких частот, поддержкой Dolby Atmos и беспроводной связи Bluetooth 5.2, системой активного шумоподавления ANC, эффективность которой оценивается производителем в 40 дБ, режимом Transparency Mode для возможности слышать некоторые звуки, временем автономной работы в пять часов с шумоподавлением и семь часов без него, функцией быстрой зарядки, шестью микрофонами, защитой от пота и влаги в соответствии со степенью IP55 и минимальной задержкой сигнала 94 мс. Наушники доступны в черной и белой расцветках по цене в 100 евро.