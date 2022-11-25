Беспроводные наушники Oppo Enco Buds2 оценены в 2490 рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам беспроводных наушников Enco Buds2, одной из особенностей которых стала поддержка пресетов Enco Live. Новинка также характеризуется 10-мм титановыми динамиками, низкой задержкой звука, системой шумоподавления на основе искусственного интеллекта, которая умеет динамически отслеживать человеческий голос и отделять его от фона, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2 и бинауральной передачи звука, сенсорными зонами для управления, автономностью до 7 часов, поддержкой быстрой зарядки, массой одного наушника 4 грамма и защитой от воды в соответствии со степенью IPX4. Цена наушников составляет 2490 рублей.