Беспроводные наушники Oppo Enco X2 оценены в €200

Компания Oppo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco X2, которая появится в европейской продаже в середине апреля по цене в 200 евро. Новинка характеризуется сдвоенными 11-мм и 6-мм громкоговорителями, массой одного наушника 4,7 грамма, поддержкой Bluetooth 5.2 и кодеков LHDC 4.0, AAC и SBC, активной системой шумоподавления с тремя микрофонами, временем автономной работы до 9,5 часов с включенным шумоподавлением, поддержкой проводной и беспроводной зарядок, временем полной зарядки наушников 1 час и 90 минут на зарядку батареи футляра, а также защитой от пыли и воды согласно степени IP54.

Комментарии и отзывы Oppo Enco X2
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