Беспроводные наушники Oppo O-Free оценены в 105 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью O-Free Wireless Bluetooth Headset, дизайн которых явно вдохновлен смартфоном Find X. Новинка построена на основе микросхемы Qualcomm QCC3026, которая поддерживает протокол aptX, но не aptX HD. По словам производителя, наушники могут проработать без подзарядки около четырех часов, а идущий в комплекте футляр способен полностью зарядить их три раза. Также отметим поддержку голосового ассистента Oppo (только на китайском языке), различных функций ИИ, вроде переводчика, управления музыкой и пр. Цена гарнитуры составит 105 долларов.