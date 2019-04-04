Беспроводные наушники Powerbeats Pro

Компания Beats анонсировала новую пару беспроводных наушников Powerbeats Pro. Powerbeats Pro имеют беспроводной дизайн и предназначены для активного образа жизни.

Они имеют ушной крючок, для устойчивого крепления, и используют силиконовые вкладыши для более надежной посадки. Конструкция устойчива к воздействию воды.

В Powerbeats Pro используется новейшая микросхема Apple H1, также присутствующая во втором поколении AirPods, которая обеспечивает более быстрое и стабильное соединение, чем предыдущая микросхема W1. Наушники также включают в себя громкую активацию Hey Siri. Время работы наушников составляет 9 часов. Они оценены в 250 долларов, а продажи начнутся в мае.