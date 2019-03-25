Беспроводные наушники Powerbeats от компании Beats

Apple наконец-то обновила свои AirPods, и дочерняя компания Beats расширит свою линейку продуктов своими первыми беспроводными наушниками Powerbeats.

CNET сообщает, что Beats объявит беспроводную версию своих Powerbeats в следующем месяце. Они могут включать в себя тот же чип H1, что и последние AirPods, и могут иметь поддержку громкой связи для голосового ассистента Apple через функцию «Hey Siri». Беспроводные Powerbeats будут оснащены большей емкостью аккумулятора чем AirPods. Beats приняла аналогичную стратегию выпуска после того, как Apple анонсировала первую версию AirPods в 2016 году.