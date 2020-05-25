Беспроводные наушники Realme Buds Q оценен всего в $18

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью Realme Buds Q, которая оценена в 18 долларов. Новинка характеризуется автономностью до 4,5 часа, до 20 часов работы зарядного футляра, модулем Bluetooth 5.0, массой одного наушника в 3,6 грамм, общей массой с футляром 35,3 грамма, драйверами диаметром 10 мм, поддержкой быстрой проводной зарядки футляра мощностью 30 Вт, а также защитой от пота и брызг согласно степени IPX4. Пока Realme Buds Q доступны лишь в Китае, а перспективы глобального выхода не уточняются.