Беспроводные наушники Realme Buds T300 оценены в $33

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Realme Buds T300, которая появится в продаже 28 августа по цене в 33 доллара. Новинка характеризуется 12,4-мм динамиками, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, четырьмя микрофонами, поддержкой активного шумоподавления с эффективностью до 30 дБ, пространственным звуком на 360 градусов, временем автономной работы до 40 часов при использовании зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки, которая за 10 минут способна зарядить наушники на 7 часов прослушивания музыки, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также черной и белой расцветками.

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