Беспроводные наушники Realme Buds T310 выпустили в России

Компания Realme дала старт российским продажам беспроводных наушников Buds T310, которые оценены в 3490 рублей. Новинка характеризуется черным и белым корпусом массой 4,1 грамма, крупным 12,4-мм драйвером с титановым покрытием диафрагмы, долговечной катушкой HTW, неодимовыми магнитами N52 повышенной чувствительности, тремя микрофонами, гибридной системой активного шумоподавления с эффективностью до 46 дБ, поддержкой кодеков AAC и SBC, 360-градусным пространственным звуком, поддержкой динамических эффектов, модулем Bluetooth 5.4, защитой от влаги согласно степени IP55, временем автономной работы до 8 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки позволит слушать музыку на протяжении 5 часов).