Беспроводные наушники Redmi Buds 6 оценили в 28 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 6, которая уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке в 28 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 12,4-миллиметровым динамическим драйвером с титановой диафрагмой, 5,5-миллиметровым микропьезоэлектрическим керамическим блоком, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 дБ, тремя уровнями прозрачности, фирменным алгоритмом улучшения звука HRTF, технологией объёмного звука 360°, автономностью до 10 часов или до 42 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часа воспроизведения музыки), а также белой, черной и светло-зеленой расцветками.

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