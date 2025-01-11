Беспроводные наушники Redmi Buds 6 оценили в 40 евро

Компания Xiaomi объявила о выпуске глобальной версии беспроводных наушников Redmi Buds 6, которые дебютировали в Китае еще минувшей осенью. В Европе за новинку попросят 40 евро, хотя в Поднебесной она стоит эквивалент 28 долларов.

Наушники характеризуется внутриканальной конструкцией, 12,4-миллиметровым динамическим драйвером с титановой диафрагмой, 5,5-миллиметровым микропьезоэлектрическим керамическим блоком, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 дБ, тремя уровнями прозрачности, фирменным алгоритмом улучшения звука HRTF, технологией объёмного звука 360°, автономностью до 10 часов или до 42 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часа воспроизведения музыки).