Беспроводные наушники Relods ANC обеспечивают 60 часов воспроизведения

Relods - это не обычные беспроводные наушники, поскольку они оснащены сменными батареями и зарядным футляром, способным обеспечить до 60 часов автономной работы. Сменные батареи позволяют быстро заменить и продолжать слушать музыку без простоев. Аккумуляторы используют магниты для надежного крепления к беспроводным наушникам. Сверхсильная магнитная сила обеспечивает надежное соединение между батареями и наушниками. Вы можете бегать, танцевать, гулять не беспокоясь о том, что батарейки могут выпасть. А если аккумуляторы разрядятся, то просто вставьте наушники обратно в футляр и продлите время прослушивания до 60 часов.

Беспроводные наушники Relods, оснащены возможностью подключения Bluetooth 5.2, технологией активного шумоподавления и четырьмя микрофонами, поддерживают aptX Audio и оснащены чипсетом Qualcomm, а также имеют степень защиты IP 55 от пыли и влаги.

Комментарии и отзывы Relods ANC
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