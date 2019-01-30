Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds готовятся к скорому выпуску

Samsung собирается провести ребрендинг и улучшить свои беспроводные наушники, чтобы стать более серьезным соперником для популярных Apple AirPods. FCC сертифицировала беспроводные наушники Samsung, а изображение, размещенное на веб-сайте выглядит как футляр для переноски продукта. Samsung Galaxy Buds будет иметь номер модели SM-R170.

Galaxy Buds получат поддержку Bluetooth 5.0 и довольно внушительный объем встроенной памяти — 8 ГБ, это вдвое больше, чем у предшественников. Аксессуар будет доступен в черном, белом и желтом цвете.