Беспроводные наушники Sennheiser второго поколения с активным шумоподавлением

Спустя полтора года Sennheiser решила выпустить свои следующие беспроводные наушники Momentum True Wireless 2.

Главной особенностью по сравнению с предшественником является наличие шумоподавления и гораздо лучшего времени автономной работы. Теперь пользователи получают до семи часов воспроизведения, по сравнению с четырьмя часами в прошлой версией, а использование чехла даст в общей сложности 28 часов, вместо 12. Также новинка стала на 2 мм меньше.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 поддерживает стандарты Bluetooth 5.1, AAC, AptX и степень защиты IPX4. Они имеют режим сквозного воспроизведения звука наряду с режимом шумоподавления. Новинку можно приобрести за $ 300.